Украина вернется к докарантинным значениям уровня развития экономики к 2024 году. Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман на встрече Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает УНИАН.

«В следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году. По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году», - цитируются в сообщении слова представителя МВФ.

Также Люнгман перечислил основные приоритеты в программах сотрудничества Украины с МВФ. Среди долгосрочных целей – борьба с коррупцией, реформирование институтов органов взыскания – Налоговой и Таможенной служб, внедрение судебной реформы, приватизация, развитие финансового сектора. «Также ожидается, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая уже в ближайшее время позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока», - говорится в сообщении.



Как сообщалось, МВФ в начале июня ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе. Фонд также понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Ожидания МВФ существенно хуже, чем правительства и Нацбанка Украины (4,8-5% падения в этом году) и других организаций, в частности Всемирного банка, который прогнозирует в этом году спад всего на 3,5%.