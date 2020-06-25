ЦИК признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Сергея Евтушка, сообщили ForUm’у в пресс-службе комиссии.

25 июня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как известно, Верховная Рада Украины своим постановлением, поступившим в ЦИК, досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ольги Бельковой, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Батькивщина» в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживающего в городе Сарны Ривненской области, члена политической партии «Батькивщина», включенного в ее избирательный список под № 25.