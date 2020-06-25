Можно констатировать, что Украине накрывает серьезная волна эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 25 июня, открывая внеочередное заседание правительства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

По его словам, за минувшие сутки зафиксировано около тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. «От недели к неделе продолжается рост. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости», - констатировал глава правительства.

Он также сообщил, что в отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй волны на прием больных коронавирусом. «Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти, чтобы не потерять какие-то политические очки, продолжает ослаблять ограничения, оставшиеся на местном уровне. На сегодняшний день мы получили во многих областях четкий конкретный результат по росту заболеваемости, хотя при такой модели карантина, которую мы ввели, в других странах заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне», - подчеркнул Шмыгаль.

«Поэтому сегодня, если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такой карантин, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина - маски, дезинфекция, социальная дистанция», - отметил премьер-министр.

По его словам, с понедельника правительство начало акцию по наложению штрафов, преимущественно пока на учреждения, которые не придерживаются карантинных ограничений. «Но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль за соблюдением социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую ​​волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть бдительными, ответственными и очень взвешенно относиться к требованиям карантина», - подытожил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.