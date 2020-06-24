Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой за слова о ее внешности. Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook.

«Хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли», – отметил он.

«По другой большей части разговора, которая породила массовые цитирование и мемы. Хочу заверить, что это были мои мысли не о Аллахвердиевой. Я обсуждал другого человека и ситуация вокруг Ирины, которая произошла в медиа, абсолютно неуместна.

Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры (Николаева. - Ред.) от партии «Слуги народа» госпожу Татьяну Домбровскую. Я познакомился с ней накануне и она меня поразила своим задором, энергией и я понимаю, что она может бы быть достойным кандидатом от «Слуги народа», – подчеркнул он.

Напомним, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время обсуждения с главой одноименной фракции Давидом Арахамией коллеги Ирины Аллахвердиевой назвал ее «рабочей бабой, как корабельная сосна».