также в разделеПолитика
В РФ отреагировали на слова замглавы МИД о долге за базирование флота в Крыму 21
В Сенате Франции поддержали инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге 15
«Молчаливая фракция»: «Слуги народа» меньше всех выступают в Раде 12
Медведчук – Зеленскому: Исправлять ситуацию в стране должны профессионалы 16
Корниенко унизил президента Зеленского 125
Медведчук показал журналистам прижизненные издания Шевченко, Пушкина, Гоголя из семейной коллекции старинных книг 34
Медведчук – Зеленскому: Необходимо прекратить принудительную украинизацию. Защитите русский язык и языки нацменьшинств 36
Евродепутат Радаковский: Президент должен отвечать на письма оппозиционных лидеров 15
«Рабочая баба, как корабельная сосна»: как «слуги народа» обсуждали коллегу 181
Нардепов могут оставить без летнего отпуска 13
ОП: Зеленский мониторит ситуацию с паводком и взорвавшимся домом 23
Ожегов: Медведчук на обложке журнала «Новое время» выглядит как капитуляция «соросят» 56
Зеленский не пришел на суд по иску мэра Черкасс 239
Минюст намерен изменить закон о люстрации до решения КСУ 15
Медведчук – Зеленскому: Тарифы на коммуналку раздуты, а цифры взяты с потолка 25
Медведчук – Зеленскому: На Донбассе продолжают гибнуть люди, вы должны достичь мира 21
Обращение Рената Кузьмина о национальной идее уже поддержали ряд общественных деятелей 25
Зеленский утвердил новый состав Нацсовета реформ 21

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой за слова о ее внешности. Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook.

«Хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую короткую часть разговора, где я с Арахамией обсуждаю свои впечатления от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли», – отметил он.

«По другой большей части разговора, которая породила массовые цитирование и мемы. Хочу заверить, что это были мои мысли не о Аллахвердиевой. Я обсуждал другого человека и ситуация вокруг Ирины, которая произошла в медиа, абсолютно неуместна.

Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры (Николаева. - Ред.) от партии «Слуги народа» госпожу Татьяну Домбровскую. Я познакомился с ней накануне и она меня поразила своим задором, энергией и я понимаю, что она может бы быть достойным кандидатом от «Слуги народа», – подчеркнул он.

Напомним, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время обсуждения с главой одноименной фракции Давидом Арахамией коллеги Ирины Аллахвердиевой назвал ее «рабочей бабой, как корабельная сосна».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
18
Теги