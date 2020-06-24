В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения. На них будут работать инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией, а также под контролем Службы безопасности Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 «Киев-Чоп» возле Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

«Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров через исключение человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель – осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов работать на дорогах Украины», - подчеркнул министр.

По его словам, на рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти. «Таким образом мы присоединим к этому процессу местные органы власти, потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги», - пояснил Криклий.

Напомним, всего до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении») для обеспечения защиты дорог от разрушения. На их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

Президент Владимир Зеленский назвал «засранцами» дальнобойщикам, нарушающим габаритно-весовые ограничения на украинских дорогах.