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По итогам 30 ноября - 6 декабря этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 12 тыс. транспортных средств, составлен 221 акт нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 1,6 млн грн платы за перегрузки, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Больше всего платы за перегрузки в течение последней недели было начислено в Одесской, Николаевской и Киевской областях. Также в течение этой недели повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Мы не только усиливаем проверки ГВК, но и продолжаем работать над реформированием и цифровизацией всей отрасли», - отметил глава министерства Владислав Криклий.
ForUm

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