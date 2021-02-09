Сейчас на въездах в Киев накопилось более 1400 грузовиков, сообщает Укравтодор.

По данным агентства, несмотря на сложные погодные условия, сегодня проезд обеспечен по всем дорогам, за которые отвечает Укравтодор.

В ночь на 9 февраля, силами подрядной организации, которая отвечает за содержание дорог государственного значения - расчищено основные магистрали столицы протяженностью около 50 км.

За несколько часов работы это позволило пустить в Киев часть фур, которые еще с вечера скапливались на въездах в город. Речь идет о ул. Бажана - ведущей к трассе М-03 Киев - Харьков, ул. Заболотного - М-05 Киев - Одесса, а также подъезде в Киев по Житомирской трассе от границы с областью до метро «Житомирская».