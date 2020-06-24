Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет министров, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с ветеранами АТО.

Он напомнил, что с 1 июля столица вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте из-за недополучения компенсации за эти льготы из госбюджета.

В частности, планируется, что проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека в том числе и ветеранам АТО.

Пассажиры же, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета – по карте киевлянина.

«Я с большим уважением отношусь к людям, которые защищали и продолжают защищать страну. И город должен отстаивать интересы ветеранов АТО. Те, кто зарегистрирован в столице, может оформить себе карточку киевлянина. Я понимаю, что ветераны из других городов могут это воспринять как несправедливое отношение. Потому льготы должны обеспечивать на уровне государства. Но, на сегодняшний день, большинство из них не компенсируются. Поэтому вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабинет министров», - отметил Кличко.

По его словам, город неоднократно обращался к правительству урегулировать вопросы компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, власти Киева обратилась в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы.

Так, в прошлом году государство компенсировало столицы всего 20 процентов средств при предоставлении населению льготы. В этом году – ничего.

«Средства эти нужны для функционирования общественного транспорта. Сейчас он – убыточен. Город ежегодно предоставляет дотации коммунальному общественному транспорту, чтобы он не остановился. Мы должны платить зарплаты работникам транспортных предприятий. Покупать новый транспорт. Осуществлять ремонты. И на это все нужны средства», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что вопрос компенсации льготного проезда в общественном транспорте он вынесет на рассмотрение правительства уже в этот четверг, во время совместного совещания в Кабинете министров.

Как сообщал ForUm, в Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.