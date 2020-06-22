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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 1 июля повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,6% по сравнению с июнем - до 2975 грн с 2713 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), сообщает пресс-служба компании.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 июля будут повышены на 8,7% - до 3459 грн с 3182 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 июня на 20,7% снизила минимальные цены на природный газ для промышленных  потребителей, которые не подпадают под действие спецобязательств.
ForUm

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