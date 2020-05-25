Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 июня на 20,7% снизила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей, которые не подпадают под действие спецобязательств, сообщает пресс-служба компании.

Так, по сравнению с маем цены понижены до 2713 грн с 3421 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), сообщается на сайте компании.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 июня будут снижены на 19% - до 3182 грн с 3929 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.