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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 июня на 20,7% снизила минимальные цены на природный газ для промышленных  потребителей, которые не подпадают под действие спецобязательств, сообщает пресс-служба компании.

Так, по сравнению с маем цены понижены до 2713 грн с 3421 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), сообщается на сайте компании.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 июня будут снижены на 19% - до 3182 грн с 3929 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

 
ForUm

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