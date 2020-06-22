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По состоянию на 22 июня в системе правосудия Украины зафиксировано 64 случая заражения COVID-19 – 14 судей и 50 сотрудников аппарата суда. Об этом заявил заместитель председателя Государственной судебной администрации Украины Сергей Чорнуцкий, сообщает пресс-служба ГСА.

По его словам, еще 18 июня количество зараженных судей равнялось 12.

Чорнуцкий сообщил, что с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе, вызванных коронавирусом, сохранения жизни, здоровья и обеспечения безопасности работников и посетителей органов системы правосудия, во исполнение закона Украины от 17.03.2020 № 530-IX и постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 Государственной судебной администрацией Украины, ее территориальными управлениями, апелляционными и местными судами, а также другими органами в системе правосудия приняты меры, направленные на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человека. 

 
ForUm

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