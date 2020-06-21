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Накануне нападения Германией на Советский Союз Церковь отмечала большой праздник – день Всех святых, в земле Русской просиявших.

Фото: РПЦ

Об этом напомнил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл 21 июня, в день Всех святых, в земле Русской просиявших, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Кирилл отметил, что Все святые, в земле Русской просиявшие – это люди разных званий и разного положения.
«И князья, и бояре, и духовенство, и крестьяне, и простые люди — все есть в этом звании святых, потому что не человеческое положение, не место, которое кто-то занимает в обществе, определяет отношения с Богом, а благодать, которая обильно излилась на нашу Русскую землю по молитвам многих и многих прославленных, и непрославленных, и неизвестных подвижников, святых угодников Божиих», - сказал он. 

«Именно благодаря этим молитвам множество чудес совершалось в истории нашего Отечества, и особенно то, что произошло в Великую Отечественную войну. Не знал враг, нападавший на Отечество наше, что это был день Всех святых, в земле Русской просиявших, и святые угодники заступились за землю нашу и спасли от страшного иноземного ига. Ига безбожного, ига бесчеловечного, которое могло завершиться полным уничтожением нашего народа», - отметил Патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что именно благодаря молитвам советский народ «совершил великое и святое дело - защитил священные свои рубежи, сохранил веру православную».
ForUm

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