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За последние сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявили в командовании Медицинских сил.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 21 июня, Covid-19 болеют 140 военнослужащих.

В то же время с начала пандемии уже 263 военных выздоровели от коронавируса. Пять случаев оказались летальными.

На изоляции находится 420 человек.

За последние сутки в Украине зафиксировано 735 новых случаев Covid-19.
ForUm

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