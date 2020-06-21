За последние сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом заявили в командовании Медицинских сил.
Таким образом, по состоянию на воскресенье, 21 июня, Covid-19 болеют 140 военнослужащих.
В то же время с начала пандемии уже 263 военных выздоровели от коронавируса. Пять случаев оказались летальными.
На изоляции находится 420 человек.
За последние сутки в Украине зафиксировано 735 новых случаев Covid-19.
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