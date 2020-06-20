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Украина ожидает помощь от Всемирного банка в размере одного миллиарда долларов до конца года, при этом первый транш в 350 миллионов должен поступить в июле. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет Mind

Также, по его словам, в этом году ожидается помощь от Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

«По внешним источникам, то предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ до конца 2020-го (первый транш - 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего - 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще - 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)», - сказал Марченко.

Напомним, МВФ рассмотрит вопрос нового транша для Украины в сентябре.
ForUm

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