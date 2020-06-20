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Военные госпиталя в Харкове, Львове и Ирпене получиат медицинское оборудование из Японии на 1,4 млн долларов. Об этом сказал посол Японии в Украине Такаши Кураи во время встречи с министром обороны Андреем Тараном, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в субботу, 20 июня.

«Через представительство ООН в Украине до конца 2020 года планируется поставить очередную партию медицинского оборудования в госпитали в городах Харьков, Львов и Ирпень на сумму 1,4 млн долларов США и обеспечить соответствующую профессиональную подготовку медицинского персонала», – говорится в сообщении.

По словам Тарана, после поставки этого медоборудования от Японии, общая помощь от страны в медицинской отрасли может составить в целом 4 млн долларов.

«Это является существенным вкладом в обеспечение обороноспособности Украины путем сохранения жизней и здоровья украинских военнослужащих. Министерство обороны чрезвычайно ценит такой шаг правительства Японии», – сказал министр.

Напомним, Зеленский назначил нового командующего ВМС.
ForUm

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