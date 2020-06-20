Клуб Первой украинской футбольной лиги «Рух», который базируется во Львове, зафиксировал вспышку коронавируса среди игроков и персонала. Матчи с участием команды могут перенести.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Так, коронавирус подтвердили у трех футболистов и одного человека из персонала команды.

«По результатам проведенного ПЦР-тестирования у двух защитников, полузащитника и одного работника «Руха» обнаружили COVID-19. Еще несколько футболистов «желто-черных» - под подозрением», - говорится в сообщении.

Как отмечается, клуб сообщил об этом медико-спортивный комитет Украинской Ассоциации футбола, а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу. Кроме того, ФК «Рух» обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги, в котором команда должна сыграть с «Агробизнесом».

«Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.