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В стационарах столичных больниц с диагнозом коронавирус сегодня находятся 222 пациента, 47 из них – в тяжелом состоянии. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«В больницах города с диагнозом коронавирус находятся 222 пациента, в том числе 7 детей. И 57 человек с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей. 47 больных - в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил Кличко.

Он также отметил, что воспаление легких в стационарах лечат 420 пациентов. Только за минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 62 человека.
ForUm

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