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Патриаршая комиссия по делам семьи считает преждевременным изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Фото: Интерфакс

Об этом заявил агентству «Интерфакс-Религия» ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов.

«Это вопрос не только нравственно-этический, но и вопрос репутации Церкви. Церковь не может благословлять процедуру, после которой, по данным официальной статистики Союза педиатров России, до 70% детей рождаются с теми или иными отклонениями в развитии. До сих пор остро стоит вопрос о способности детей, рожденных с помощью ЭКО, воспроизводить полноценное потомство», – сказал священник.

Так он прокомментировал мнение заместителя управделами патриархии епископа Саввы (Тутунова), который предположил, что отношение РПЦ к технологии ЭКО может измениться, поскольку сейчас появилась возможность не уничтожать так называемые «лишние» эмбрионы.

Представитель патриаршей комиссии отметил, что даже при использовании в протоколе ЭКО единственной яйцеклетки (при так называемой процедуре ЭКО в «естественном цикле») гибель наступает в 93% случаев, что, по словам священника, «практически равноценно смертному приговору зачатому ребенку». В связи с этим «ЭКО в естественном цикле» используется редко и при неудачном протоколе заменяется на обычное ЭКО с селекцией (то есть отбором жизнеспособных эмбрионов с последующей криоконсервацией, а также отсевом нежизнеспособных эмбрионов).

Если позиция Церкви по ЭКО будет смягчена, то это даст старт более широкому распространению суррогатного материнства, которое основано на технологиях ЭКО. Это, в свою очередь, даст повод противникам Церкви обвинить ее в содействии этой практике, запрещенной во многих странах, считает представитель патриаршей комиссии.

В заключение он напомнил, что суррогатное материнство признается нравственно неприемлемым не только Церковью, но и рядом врачей.
ForUm

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