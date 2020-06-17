Верховная Рада рассмотрит программу деятельности правительства в четверг, 18 июня, сообщается на сайте Кабмина.

«Мы хорошо поработали над обновленным документом. Данная программа была разработана с учетом ряда документов, в том числе программы партии «Слуга народа» и программы президента Владимира Зеленского. Кроме того, те дельные замечания, которые народные депутаты и комитеты парламента нам присылали в последние месяцы, мы включили в нашу программу деятельности», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Соответствующий документ также обсуждался с президентом, чтобы так же синхронизировать видение развития и реформирования страны.

Сейчас среднесрочные и долгосрочные приоритеты включать 19 пунктов и 82 подпункта. Общее количество ожидаемых результатов и показателей составляет фактически 320 пунктов.

Напомним, 4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.