По факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя назначено служебное расследование, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Его результаты будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия решения. Полицейского отстранили.

Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек.

При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

Напомним, сегодня под Офисом президента Национальный Корпус проводил акцию протеста против сторонников Шария и «ватных СМИ», которые собрались на Банковой под видом общественных протестов.

По состоянию на 12:00 сообщалось о 12 задержанных.