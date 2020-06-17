также в разделеСтолица
Завершено расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле 18
На акциях в центре Киева задержали 15 человек 34
12% от всех больных коронавирусом киевлян – медики 16
Киев усиливает контроль за соблюдением карантина – уже работают мобильные группы 173
В Киеве сегодня – день траура 50
Аэропорт «Киев» возобновил работу 74
Во время акции Шария в центре Киева задержали 12 националистов 49
В Киеве – 41 новый случай коронавируса 52
В тоннеле киевского метро задержали мужчину с ножом 22
Добкин собрался в мэры Киева 31
В Киеве хотят закрыть Центральный автовокзал и построить новые станции на выездах 24
В Киеве – 28 случаев COVID-19. Кличко объяснил, почему рано радоваться 25
Аэропорт «Киев» отменил все рейсы 49
В Киеве побит 140-летний температурный рекорд 24
Отель «Днепр» в центре Киева выставили на продажу 19
Полиция заявляет о пяти задержанных под Шевченковским судом 16
Кличко напомнил: Киев не разрешал открывать бары и ночные клубы 20
Кличко: На киевских пляжах купаться запрещено 17

По факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя назначено служебное расследование, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Его результаты будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия решения. Полицейского отстранили.

Сегодня во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек.

При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

Напомним, сегодня под Офисом президента Национальный Корпус проводил акцию протеста против сторонников Шария и «ватных СМИ», которые собрались на Банковой под видом общественных протестов. 

По состоянию на 12:00 сообщалось о  12 задержанных.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги