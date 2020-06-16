также в разделеПолитика
Кремль: Новый статус Украины в НАТО не способствует стабильности в Европе 17
Медведчук: Зеленский ничего не сделал из обещанного во время выборов 17
Венгрия не сняла блокаду Украины в НАТО, несмотря на ее новый статус 17
Загородний: Медведчук напомнил Зеленскому, что все украинцы готовы помочь ему принести мир в Украину 23
Рабинович: Медведчук написал письмо Зеленскому вовремя и правильно 17
Рада приняла закон о поддержке креативных индустрий, о котором просил Зеленский 16
Зубченко: Вопрос биолабораторий с подачи Медведчука будут рассматривать в ООН, что чревато для США скандалом 230
МИД РФ направил Украине ноту в связи с «антироссийскими выходками» 48
Стефанчук: Референдум может обойтись в 2 миллиарда гривен 18
Зеленский и Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной 43
Зеленский поручил срочно выплатить страховки пострадавшим от COVID-19 медикам 16
Порошенко: Я лично видел российские войска в Крыму 30
Медведчук написал открытое письмо Зеленскому 127
КИУ: Половина фракции «Слуги народа» – миллионеры 80
Зеленский написал письмо Разумкову с призывом принять важный закон 123
Кулеба объяснил, почему не летал в Париж с Ермаком 28
Киевскую городскую организацию партии «Слуга Народа» возглавил Николай Тищенко 23
Дубинский возглавил киевскую областную организацию партии Слуга народа 47

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим своим указом №227/2020 Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Как сообщал ForUm, 23 июля 2019 Зеленский уволил Демченко с должности советника главы государства и снова назначил на эту должность.

Руслан Демченко работал советником президента при Порошенко с 2014 года. Также он работал министром иностранных дел Украины, занимал должность полномочного посла в Сербии и Черногории, был Генеральным консулом Украины в Стамбуле. Представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5990 грн.
27
Теги