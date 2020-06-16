Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим своим указом №227/2020 Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Как сообщал ForUm, 23 июля 2019 Зеленский уволил Демченко с должности советника главы государства и снова назначил на эту должность.

Руслан Демченко работал советником президента при Порошенко с 2014 года. Также он работал министром иностранных дел Украины, занимал должность полномочного посла в Сербии и Черногории, был Генеральным консулом Украины в Стамбуле. Представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.