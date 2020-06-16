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Активист Сергей Стерненко сообщил, что заседание суда отложено на 12:30, поэтому он приедет в Шевченковский суд.

Ранее он заявил, что не  успеет явиться в Шевченковский суд для рассмотрения ходатайства об изменении адреса домашнего ареста, поскольку ему сообщили о времени заседания за 50 минут до его начала.

Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

Согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе.

Во время избрания меры пресечения под зданием суда произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего. Впоследствии, полиция заявила, что отстранила причастных правоохранителей и проведет по этому факту служебное расследование.
ForUm

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