Активист Сергей Стерненко не успеет явиться в Шевченковский суд для рассмотрения ходатайства об изменении адреса домашнего ареста, поскольку ему сообщили о времени заседания за 50 минут до его начала. Об этом он написал в Telegram.

«Нет слов. Только что звонила секретарь судьи Мелешак относительно рассмотрения ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначили на 10:00. То есть через 50 минут после сообщения мне о заседании», – отметил активист.

При этом Стерненко призвал сторонников не ехать в суд.

«Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому что и я не поеду. Возле суда дежурят мои адвокаты. А то, что было вчера и продолжается сегодня, — это неописуемый треш. Как будто мы живем в России», - написал Стерненко.

Напомним, прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания.

Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

Согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе.

Во время избрания меры пресечения под зданием суда произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего. Впоследствии, полиция заявила, что отстранила причастных правоохранителей и проведет по этому факту служебное расследование.