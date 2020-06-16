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Активист Сергей Стерненко заявил, что председатель Шевченковского райсуда пообещал адвокатам просмотреть и разъяснить судебное решение о назначении ему домашнего ареста, сообщает hromadske.

«Вернулся и дал слово под видеокамеры, завтра утром будет автораспределение по, во-первых, пересмотру судебного решения, во-вторых, разъяснению судебного решения», - сказал Стерненко под домом президента Владимира Зеленского.

Он также призвал участников акции поддержать его под зданием суда 16 июня.

Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента.

Во время избрания меры пресечения под зданием суда произошли столкновения, полиция задержала 5 человек. При этом СМИ зафиксировали, как правоохранители били протестующего. Впоследствии, полиция заявила, что отстранила причастных правоохранителей и проведет по этому факту служебное расследование.
ForUm

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