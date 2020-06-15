Твердая позиция главы польского государства против пропаганды гомосексуализма вызывает уважение.

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Об этом в своем Телеграм - канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Какими бы ни были отношения Польши и России при президенте Анджее Дуде, 14 июня 2020 года Анджей Дуда в своей предвыборной речи пропаганду прав ЛГБТ еще более разрушительной «идеологией», чем коммунизм. Ранее, 10 июня, польский лидер подписал «Семейную хартию» предвыборных предложений, где, среди прочего, говорится о запрете однополым парам вступать в брак или усыновлять детей, а также о запрете пропаганды ЛГБТ в школах», - подчеркнул Владимир Легойда.

Президент Польши заявил, что «родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей» и «никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей».

По словам Легойды, «есть еще в Евросоюзе политики, которые пытаются противостоять агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счет».

«Христианские ценности - наши общие европейские ценности, в том числе и с Польшей», - подчеркнул Владимир Легойда.