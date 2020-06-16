Укрпочта получила грант Министерства коммуникаций и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности на 80 тысяч долларов в рамках программы Всемирного почтового союза (ВПС).

Как сообщила пресс-служба компании, эти средства предназначены на закупку POS-терминалов для их установки в отделениях в сельской местности с населением менее 3000 человек.

«Это позволит осуществлять безналичные расчеты за потребленные товары и услуги населению отдаленных населенных пунктов, в которых уже отсутствуют банковские учреждения: принимать платежные карточки для оплаты коммунальных услуг, почтовых переводов, операций снятия наличных и т.д.», - говорится в сообщении.

Тендер на приобретение POS-терминалов планируется провести до конца этого года через систему Prozorro.

В течение двух лет Укрпочта берет на себя обязательство обеспечить расходы на обслуживание и эксплуатацию POS-терминалов, при этом, как всегда, не тратя ни одной гривни из государственного или местных бюджетов.

Учитывая потребности населения Украины уже сейчас в крупнейших 3100 почтовых отделениях Укрпочты установлены и работают более 5000 POS-терминалов, а дополнительно приобретенные благодаря гранту правительства Японии устройства обеспечат возможность рассчитываться по безналу еще почти 1 млн гражданам.

Напомним, 19 мая Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи», которым предлагается разрешить Укрпочте предоставлять банковские услуги.