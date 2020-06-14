Об этом на онлайн-брифинге в воскресенье, 14 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Форма (проведение пробного ВНО — ред.), которая избрана на сегодня Министерством образования, — это возможность прохождения пробного ВНО дистанционно, то есть онлайн. Оно будет происходить так. Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить затем на проверку», — отметил он.

Однако, по словам министра, правительство предусмотрело ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн. В таком случае он должен прийти в заведение образования, где планировалось прохождения пробного ВНО, там его встретит соответствующий инспектор, который передаст тетрадь с заданиями, которые затем может направить на проверку.

«Это решение было принято в связи с тем, что есть большое количество детей, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО. У нас есть такое понимание, и мы пытались найти максимально такую форму, чтобы дети попробовали свои силы», — отметил Степанов.

Напомним, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15−17 июня.