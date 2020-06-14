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За минувшие сутки трое украинских военнослужащих заболели коронавирусом, всего болеет 171 человек, сообщило Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

За все время пандемии COVID-19 выздоровели 174 военных, зафиксировано четыре летальных случая.

Как передают в Медсилах ВСУ, на изоляции находится 461 человек. Заболевшие за сутки военные проходят лечение дома под наблюдением медиков.

Напомним, число зафиксированных случаев COVID-19 в Украине пошло на спад.
ForUm

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