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Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований. Его могли осуществить, чтобы закрыть производство относительно экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, работник Офиса генпрокурора вмешался в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства в отношении Злочевского.

Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству человек. Если информация подтвердится, будут решать вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечение к ответственности.

В Офисе генпрокурора напомнили, что группа лиц пыталась закрыть производство против Злочевского, предоставив руководителям антикоррупционных органов 6 миллионов долларов взятки.

Пытались подкупить главу САП Холодницкого и руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинской. За эти деньги они должны были закрыть уголовное производство о преступной организации Сергея Курченко, в котором Злочевский является подозреваемым. Дело хотели закрыть ко дню рождения Злочевского (14 июня), чтобы он мог беспрепятственно вернуться в Украину.

По делу о даче взятки уже задержали трех человек: первого заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу и еще одного фигуранта.
ForUm

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