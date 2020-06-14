Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, работник Офиса генпрокурора вмешался в ЕРДР для проверки информации о закрытии уголовного производства в отношении Злочевского.

Сейчас устанавливается круг причастных к вмешательству человек. Если информация подтвердится, будут решать вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечение к ответственности.

В Офисе генпрокурора напомнили, что группа лиц пыталась закрыть производство против Злочевского, предоставив руководителям антикоррупционных органов 6 миллионов долларов взятки.

Пытались подкупить главу САП Холодницкого и руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинской. За эти деньги они должны были закрыть уголовное производство о преступной организации Сергея Курченко, в котором Злочевский является подозреваемым. Дело хотели закрыть ко дню рождения Злочевского (14 июня), чтобы он мог беспрепятственно вернуться в Украину.

По делу о даче взятки уже задержали трех человек: первого заместителя начальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу и еще одного фигуранта.