В субботу, 13 июня, боевики частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском, чтобы выпустить абитуриентов, которые не знали об отмене пробного внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Сегодня с 07:00 до 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 - тех, кто идет в обратном направлении.

По состоянию на 10:00 13 июня через КПВВ Станица Луганская на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента.

Напомним, Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования , запланированного на 15 июня. По словам главы Минздрава, это сделали из-за роста количества больных COVID-19.