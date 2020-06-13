Чиновнику Государственной налоговой службы в городе Киеве объявили подозрение в даче взятки должностным лицам. Чиновник пытался подкупить руководство НАБУ и САП.

Об этом во время брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Сытник отметил, что условием при передаче средств было получение процессуального решения о закрытии уголовного производства, в котором фигурировал Злочевский. То есть чиновники, которые предлагали взятку, хотели убедиться, что дело закрыто и данные об этом внесены в Реестр досудебных расследований.

«Первому заместителю начальника ДПС, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 УКУ. То есть, это предложение взятки. Санкция этой статьи предусматривает ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации», - сообщил Сытник.

Относительно двух других причастных, то в настоящее время им уже подготовлены проекты подозрений.

«Часть задержанных являются специальными субъектами. То есть адвокатами, поэтому подписантом сообщений о подозрении является непосредственно руководитель САП», - добавил Сытник.

Поскольку дело касается лиц, «которые давно на слуху», а также огромной суммы денег, НАБУ намерено максимально быстро его расследовать, добавыл Ситник.

Напомним, вчера вечером детективы НАБУ задержали экс-чиновника за дачу руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры взятки в размере 6 млн долларов.