Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своего политического конкурент Виктора Бабарико в коррупции.
Об этом сообщает Reuters.
Заявление прозвучало после обысков в подразделении российского Газпромбанка, которым ранее руководил Бабарико. Обыски прошли в деле об уклонении от уплаты налогов.
Бабарико назвал обыски «политическим давлением», но Лукашенко отверг эти обвинения.
«Больше всего меня поражает то, что этот негодяй, я не могу назвать его по-другому, говорит: Я не имею к этому никакого отношения. Именно они виновны… Смотрите, они были не только его заместителями. Они одна банда», — заявил Лукашенко.
Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 2020 года.
Напомним, на днях Лукашенко назначил новое правительство Беларуси.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время