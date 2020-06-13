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Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своего политического конкурент Виктора Бабарико в коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало после обысков в подразделении российского Газпромбанка, которым ранее руководил Бабарико. Обыски прошли в деле об уклонении от уплаты налогов.

Бабарико назвал обыски «политическим давлением», но Лукашенко отверг эти обвинения.

«Больше всего меня поражает то, что этот негодяй, я не могу назвать его по-другому, говорит: Я не имею к этому никакого отношения. Именно они виновны… Смотрите, они были не только его заместителями. Они одна банда», — заявил Лукашенко.

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 2020 года.

Напомним, на днях Лукашенко назначил новое правительство Беларуси.
ForUm

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