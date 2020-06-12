также в разделеПроисшествия
В Кривом Роге полицейский выстрелил в лежачего подростка, коллеги почти год его покрывали 18
На Львовщине упавшее дерево убило девушку 15
В Украине – снова почти 700 больных COVID-19 38
ООС: Боевики совершили 16 обстрелов и понесли крупные потери 20
На Тернопольщине – вспышка COVID-19 после пышной гулянки 23
Обострение в зоне ООС: 14 обстрелов, ранены 2 военных 14
На Днепропетровщине после взрыва в квартире умер депутат 23
На Ривненщине в куче мусора наши пробирки от тестов на коронавирус 56
От COVID-19 умер сотрудник Госпогранслужбы 103
На Буковине при задержании грабитель подстрелил двух полицейских 31
В Украине за сутки – 23 смерти от COVID-19 50
ООС: Боевики активизировали обстрелы, ранен военный 14
В Одессе обрушилась часть жилого дома 29
В Таиланде нашли тело украинки, которая пропала две недели назад 44
В Авдеевке подорвался автомобиль НГУ – ранены 10 военных 93
На Житомирщине в ДТП с участием полицейского погибли 4 человека 15
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 15
Под Киевом – вспышка COVID-19 в детском саду 62

Обыск в доме, который арендует семья экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, состоялся по делу убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в комментарии Укринформу.

«Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам жительства одного из народных депутатов прошлых созывов членов Партии регионов», - отметили в ведомстве.

Ранее Омелян сообщил, что в 6:30 обыск состоялся во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

Как сообщал ForUm, журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском на Черкасчине. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

По подозрению по деле Сергиенко задержали пятерых человек. Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недыбалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову - убийство. Владельца киевского спортклуба «Тай» Вадима Мельника обвиняют в организации преступления. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске.

22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, разрешив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.

Ранее Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недыбалюка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги