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Экс-министр  инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что обыски в арендованном его семьей доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

«Формально никаких обвинений ко мне нет, ничего изъято не было», - написал он в Facebook.

Омелян отметил, что обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками.

Ранее экс-министр сообщил, что к нему пришли с обысками в 6:30 утра.
ForUm

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