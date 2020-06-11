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Центральная избирательная комиссия своим постановлением утвердила Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства.  

Это постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года, сообщила пресс-служба ЦИК.

Утвержденный Порядок устанавливает процедуру определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, согласно части четвертой статьи 8 Закона Украины «О Государственном реестре избирателей».

Следует отметить, что 18 мая 2020 Комиссия утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 закона «О Государственном реестре избирателей». Благодаря этому возможность участвовать в голосовании, в том числе на местных выборах, получили внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты, другие избиратели, которые по определенным причинам вынуждены проживать по месту своей регистрации.

В то же время немалое количество граждан Украины (свыше 1 млн человек) и в дальнейшем не имели возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории избирателей относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства.

Порядком, в частности, предусмотрено, что орган ведения Государственного реестра избирателей может определить избирательный адрес избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, по месту его фактического проживания.
ForUm

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