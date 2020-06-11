также в разделеРелигия
В Мукачево УПЦ проводит детский арт-фестиваль 7
В Мелитополе традиционный крестный ход УПЦ ко Дню Святого духа заменили автопробегом 10
Вышел документальный фильм о самой старой православной церкви Винницы 17
В Православной Церкви почтили память патриарха Алексия II в 30-ю годовщину его интронизации 18
Митрополит Антоний назвал необходимое условие для достижения духовного совершенства 42
В Киевской духовной академии впервые совершили литургию на английском языке 12
В Запорожье за период донорского проекта священники и верующие УПЦ сдали более 2 тонн крови для больных детей 10
Архиерей УПЦ объяснил, что поможет улучшить отношения в семье после выхода из карантина 8
Запорожский митрополит рассказал о том, как заслужить покровительство святых 7
В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия 26
В Запорожской епархии УПЦ воскресные школы на карантине организовывают велопрогулки и квесты на свежем воздухе 27
На Буковине священники УПЦ совершили крестный ход длиной в 200 км с иконой Иоанна Предтечи 15
В белорусском монастыре отметили 110-летие возращения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой 16
Духовник КДАиС объяснил, что является одной из главных причин кризисов в обществе 10
На Киевщине парафии УПЦ помогают многодетным семьям продуктами и канцелярией 64
В духовных школах УПЦ началась вступительная кампания 16
Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви 12
В Одесской области мужчина похитил золотые украшения из киота иконы в храме 10

Карантин, введенный в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, снят. 

Фото: РПЦ

Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«В Дивеевском монастыре карантин снят. В самом селе Дивеево он продолжает действовать», - сказали в пресс-службе.

В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в Дивееве и самом монастыре.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской Православной Церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается Поместными Православными Церквями как четвертый земной удел Пресвятой Богородицы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги