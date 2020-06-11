Карантин, введенный в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, снят.

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Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«В Дивеевском монастыре карантин снят. В самом селе Дивеево он продолжает действовать», - сказали в пресс-службе.

В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в Дивееве и самом монастыре.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской Православной Церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается Поместными Православными Церквями как четвертый земной удел Пресвятой Богородицы.