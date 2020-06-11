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По состоянию на 10:00 11 июня в Вооруженных силах Украины 159 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 158 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 598 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 123 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.
ForUm

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