Прокуратура предъявила бывшему председателю Львовской областной государственной администрации подозрение в служебной халатности, повлекшей ущерб государству в сумме более 7 млн гривен. Об этом сообщила прокурор области Ирина Диденко.

«По версии следствия, в прошлом году чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами населенного пункта с. Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7231071 грн», - написала она в Facebook.

Вместе с тем, на этом участке самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности.

Прокуратура готовит иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства.

В производстве речь идет об отчуждении из государственной собственности озера и прибрежной зоны, то есть небольшой части, для ООО «Узлісся», владельцем которого является львовский бизнесмен Игорь Кривецкий. В селе Стрелки построен гостиничный и оздоровительный центр «Эдем резорт».

Прокурор не указала фамилию председателя Львовской ОГА. Однако распоряжение «О продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения» выдал 7 августа 2019 тогдашний глава области Маркиян Мальский. Он был назначен на должность уже президентом Владимиром Зеленским 5 июля 2019 и проработал до 24 декабря того же года.