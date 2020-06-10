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Кабинет Министров готов на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с членами Кабмина, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов.  

Зеленский напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программ президента и партии «Слуга народа».

«Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый – антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы», - отметил Шмыгаль.

Напомним, 4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.
ForUm

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