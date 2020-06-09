В Нидерландах на суде по делу о катастрофе самолета «Боинг» рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом 17 июля 2014, сторона обвинения 9 июня продолжила представлять свои доказательства.

Обвинение подробно проинформировало, почему следствие отбросило различные теории о катастрофе пассажирского лайнера, которые поддерживали российские СМИ и официальные представители России, сообщает Радио Свобода.

Речь идет, в частности, об утверждении, якобы «Боинг» мог быть сбит украинским военным самолетом. Следствие проанализировало данные радаров, которые работали в момент катастрофы «Боинга». Ни один украинский радар в зоне катастрофы в ее момент не работал. Российский диспетчерский радар не зафиксировал наличие других самолетов наряду с «Боингом». Он не зафиксировал и пуск ракеты, однако эксперты считают это вполне логичным, учитывая небольшой размер ракеты по сравнению с самолетом.

Данные военных радаров Россия следственной группе не передала, а о спутниковые снимки российская сторона также сообщила, что они сохранены ни были. У Соединенных Штатов сведений также нет.

Обвинение вспомнило и о том, что нашло человека, который выдавал себя за «испанского диспетчера Карлоса» и якобы сообщало об украинских самолетах рядом с «Боингом». Он признался, что не является диспетчером, а за ложь ему заплатили.

Следствие также отбросило высказанную российским концерном «Алмаз-Антей» версию, что якобы «Боинг» мог быть сбит с территории, контролируемой властями Украины.

Обвинение также изучило данные о ракете, переданные министерством обороны России в 2018 году. Российское военное ведомство утверждало, что ракета, которой мог быть сбит «Боинг», была передана в украинскую военную часть еще в 1986 году. Следствие заявило, что в документах есть противоречия, в частности, тип ракеты, о котором в них говорится, не соответствует тому типу, которым предположительно был сбит «Боинг». Кроме того, по документам 1991 ракеты с таким номером в украинской части, о которой шла речь, не было.

Обвинение также рассказало о выводах следствия о перемещении установки «Бук», с которой предположительно был сбит «Боинг», из России в район города Снежного в Донецкой области на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией боевикам, и обратно в Россию.

По меньшей мере двое свидетелей рассказали следствию, что видели пуск ракеты с «Бука» 17 июля.

Ожидается, что обвинение будет обнародовать свои данные также в среду, 10 июня. Нынешний этап процесса завершится 12 июня, после чего будет объявлен перерыв.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.