ГП «Антонов» обвиняет госконцерн Укроборонпром в агрессивной политике в авиационной отрасли и относительно авиапредприятия, в частности. Об этом говорится в открытом заявлении ГП «Антонов», которым располагает LIGA.net.

«За пять лет работы в составе Концерна «Антонов» не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы предприятия. Сегодня ситуация обостряется», - говорится в заявлении.

На авиапредприятии утверждают, что результаты работы комиссии госконцерна «являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности предприятия».

В компании также утверждают, что госконцерн сознательно тормозит утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год.

Коллектив авиапредприятия подготовил открытые обращения к руководству государства.

В пресс-службе ГП «Антонов» также сообщили, что врио президента предприятия назначен Александр Лось, при этом президент Александр Донец пока не уволен, так как находится на больничном.

Сегодня глава Укроблронпрома Айварас Абромавичус уволил президента ГП «Антонов» Александра Донца.

В марте ГП «Антонов» сообщал, что Укроборонпром требует от авиазавода ежеквартальный взнос на 41 млн грн (15% чистого дохода за 2018 год). Антонов, в свою очередь, грозил срывом контракта с Перу.