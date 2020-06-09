также в разделеЭкономика
Регистрация новых ФОПов в Украине превысила докарантинный уровень 9
Ткаченко просит у Кабмина на культуру 2 миллиарда 13
Абромавичус уволил президента ГП «Антонов» 61
В Украине теперь можно снимать наличные с карт на кассах магазинов 10
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулась к докризисному периоду 19
Международные резервы Украины уменьшились на 1,3% 29
Украина заняла второе место по экспорту органической продукции в ЕС 28
Минфин: Сотрудничество с МВФ позволит серьезно снизить цену на газ для населения 19
Кабмин увеличил оклады мэру Киева, главам ОГА и райсоветов 30
Министр финансов озвучил требования МФВ к Украине 77
Нафтогаз: Новые санкции США окончательно остановят строительство «Северного потока-2» 123
Минэкономики: ВВП в январе-апреле сократился на 5% 13
Цены на фрукты и ягоды в Украине – на исторически высоком уровне 26
Рада отправила на доработку программу действий Кабмина 71
МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня 21
Кабмин намерен ввести автоматическое начисление пенсий 22
Кабмин рассчитывает на утверждение программы МВФ до 10 июня 18
НБУ ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен 32

ГП «Антонов» обвиняет госконцерн Укроборонпром в агрессивной политике в авиационной отрасли и относительно авиапредприятия, в частности. Об этом говорится в открытом заявлении ГП «Антонов», которым располагает LIGA.net.

«За пять лет работы в составе Концерна «Антонов» не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы предприятия. Сегодня ситуация обостряется», - говорится в заявлении.

На авиапредприятии утверждают, что результаты работы комиссии госконцерна «являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности предприятия».

В компании также утверждают, что госконцерн сознательно тормозит утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год.

Коллектив авиапредприятия подготовил открытые обращения к руководству государства.

В пресс-службе ГП «Антонов»  также сообщили, что врио президента предприятия назначен Александр Лось, при этом президент Александр Донец пока не уволен, так как находится на больничном.

Сегодня глава Укроблронпрома Айварас Абромавичус уволил президента ГП «Антонов» Александра Донца.

В марте ГП «Антонов» сообщал, что Укроборонпром требует от авиазавода ежеквартальный взнос на 41 млн грн (15% чистого дохода за 2018 год). Антонов, в свою очередь, грозил срывом контракта с Перу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги