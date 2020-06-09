По состоянию на 10.00 9 июня в Вооруженных силах Украины 144 человека болеют COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 145 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 616 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 43 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся 2 военнослужащих. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 военнослужащих в Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая.