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В армии коронавирусом болеют 142 человека 9

По состоянию на 10.00 9 июня в Вооруженных силах Украины 144 человека болеют COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 145 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 616 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 43 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся 2 военнослужащих. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 2 военнослужащих в Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая.

 
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