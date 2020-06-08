Переименование Церкви не решит проблемы раскола в Украине.

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Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Я думаю, что переименование Церкви не решит те проблемы, которые сегодня существуют в Украине. В Украине имеется проблема политического характера, кроме того, в стране существует раскол, а потому всегда найдутся демагоги или политические деятели, которых не будет удовлетворять то или иное название. Мы не можем менять название Церкви в угоду политической конъюнктуре», - сказал он.

Митрополит Илларион также напомнил, что в течение нескольких веков Русская Православная Церковь представляла собой единую митрополию в составе Константинопольского Патриархата с центром в Киеве.

«И глава этой митрополии именовался митрополит Киевский и всея Руси. После того, как митрополит Киевский и всея Руси в силу политических обстоятельств переехал сначала во Владимир, а потом в Москву, он продолжал носить титул митрополита Киевского, находясь в Москве. Когда Русская Православная Церковь стала автокефальной, а затем на Руси было признано Патриаршество, Патриарх стал именоваться Московским, а в Киеве появился свой отдельный митрополит», - рассказал владыка.

По словам иерарха РПЦ, титул «всея Руси» относится не только к России, но и к исторической Руси, которая включает в себя и нынешнюю Украину, и нынешнюю Беларусь.

«Поэтому перемена титула не изменит нынешнюю ситуацию, но тот титул, который существует сегодня, то название Русской Православной Церкви, которое закреплено в Уставе, отражает сложившуюся историческую реальность», - заключил он.