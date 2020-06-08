Дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в оккупированном Крыму передали в суд, сообщил адвокат Николай Полозов.

«Сегодня ГСУ СК РФ по РК бодро отрапортовало, что дело в отношении Мустафы Джемилева передано в суд», - написал он в Facebook.

Полозов отметил, что согласно ч. 1 ст. 222 УПК РФ после утверждения обвинительного заключения прокурор направляет дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания.

«Как мы видим, следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд», - отметил адвокат.

В данном случае требования закона были нарушены.

«В оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал. Господа прокуроры, прокол-с», - написал он.

Напомним, 15 мая Полозов закончил ознакомление с материалами «дела Джемилева», предоставленными следствием РФ, и заявил о подаче ходатайства «о прекращении уголовного дела в отношении Джемилева из-за грубых процессуальных нарушений».

В апреле 2020 года Следственный комитет России предъявил Джемилеву обвинения по ч.3 ст. 322 УК РФ, по ч.1 ст. 222 и по ч. 1 ст 224 УК РФ. Первая статья касается событий 3 мая 2014 года, когда Джемилев пытался попасть в аннексированный Крым через контролируемый сейчас Россией пункт пропуска «Армянск» на админгранице с Херсонской областью. Тогда Джемилева не пропустили, и он был вынужден вернуться в Киев.

Вторая и третья статьи имеют отношение к делу сына Мустафы Джемилева Хайсера, который в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае, выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Изначально суд по этому делу проходил на территории Украины, однако после оккупации Крыма его перенесли в Краснодар. Данные статьи сейчас вменяются непосредственно Мустафе Джемилеву.