Крымскотатарский активист, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмежит Сулейманов предлагает выдвинуть кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира.

Об этом сам Сулейманов заявил во время форума Украины 603,7. Херсон «Юг Украины – Нива Европы» на подпанели, посвященной религиозной гармонии и межэтническому согласию, передает Укринформ.

«Выставить кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира – это был бы такой большой плюс, прежде всего, для Украины. Это лидер крымскотатарского народа, который вместе со своим народом ведет борьбу мирным способом …за освобождение Крыма», - отметил Сулейманов.

По его словам, если бы руководство Украины, Верховная Рада выдвинула кандидатуру Джемилева на Нобелевскую премию мира, это означало бы поддержку крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев — политический и общественный деятель Украины крымскотатарского происхождения, один из проводников крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политический заключенный, народный депутат Украины от фракции партии Европейская Солидарность, с 20 августа 2014 года по 18 мая 2019 Украины по делам крымскотатарского народа.