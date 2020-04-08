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Следственный комитет России подготовил обвинительный акт в отношении народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Согласно переданной Джемилевым копии уведомления СК о дне предъявления обвинения, которую обнародовала Украинская правда, его обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 1 ст. 222 (незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).

Джемилеву также сообщили, что он «имеет право самостоятельно пригласить защитника или ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем».

Вручение обвинительного акта назначено на 10 апреля в помещении ГУ Следственного комитета в Крыму в г. Симферополь.

Отмечается, что дело было начато 11 августа 2014 года.

Напомним, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова 23 марта 2020.

Следком вменяет ему  организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч.1 ст.280.1 УК РФ).
ForUm

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