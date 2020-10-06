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Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев настаивает на назначении уполномоченного президента по делам крымских татар. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Крым.Реалии.

«Очень важно взаимодействие Меджлиса крымскотатарского народа с Офисом президента… Необходимо восстановить институт уполномоченного по проблемам крымскотатарского народа при президенте, который существовал при пятом президенте, но сейчас перестал существовать, или по крайней мере приостановлен. Мы в этом вопросе какой-то ясности не имеем. С одной стороны, президент говорит, что ждет кандидатуру от нас, мы подали кандидатуру год с лишним назад, но ответа нет», – сказал Джемилев.

Пятый президент Украины Петр Порошенко учредил должность уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа в августе 2014 года. На эту должность был назначен Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об освобождении Джемилева от этой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2019 года сказал, что ждет предложений от крымских татар по кандидатуре на должность уполномоченного по делам крымскотатарского народа.

В свою очередь Джемилев сообщил, что подал кандидатуру главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова еще в августе 2019 года.
ForUm

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