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Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой разрешить ослабить карантинные ограничения во Львове и области.

«На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким (глава Львовской ОГА, - ред.) убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок», - написал он в Facebook.

Мэп отметил, что почти 150 тысяч человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. «Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город», - заявил Садовый.

«Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье. Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены», - резюмировал он.

Напомним, ранее Львовская облгосадминистрация продлила карантинные мероприятия до 12 июня.
ForUm

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