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В Министерстве здравоохранения заявили, что ухудшение статистики заражений коронавирусом указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Важно не путать смягчения с полной отменой карантинных мероприятий, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек за сутки», — отметил он.

По словам министра, в некоторых странах эидемия снова возвращается.

В частности, в Германии уровень передачи вируса в последние дни превысил критические значения, Китай также объявил о возможности новой вспышки, о начале второй волны эпидемии объявила Южная Корея, большое количество заболеваний фиксируется в Бразилии и Индии.

Он призвал украинцев не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами, в частности, пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию.

По состоянию на 7 июня в Украине выявлено 26 999 случаев заражения коронавирусом. Умерли 788 пациентов, выздоровели 12 054 человека.
ForUm

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