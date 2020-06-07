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В Вооруженных силах Украины растет заболеваемость коронавирусом, за прошлые сутки подтверждено шесть новых случаев инфекции. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«По состоянию на 10.00 7 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 140 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Медсил, на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 37 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в лазарете одной из воинских частей Ровенской области находятся 4 военнослужащих, 2 человека (Волынская и Черновицкая область - по 1 военнослужащему) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом.
ForUm

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